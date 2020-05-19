Продажа детской обуви в Москве. Доставка по всей России.
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Minimen п/ботинки 1811-14-01
Понравилолсь
Вчера 10:29

Курьер вежливый привезли вовремя , был в маске и перчатках. Подождал пока ребенок померял . Все отлично - обувь минимен супер! Цена может и высоковата , но качество на 5+ !!!

Minimen п/ботинки 04-061 03 синий
Оперативно
17 мая 2020 11:05

Вчера заказала сыну эти мокасины, отлично сели на ногу - привезли пару на выбор . Безопасная доставка . Рекомендую.

Mini-Shoes сандалии 686-06-354
Супер сандалии
KinderBoti 16 мая 2020 14:58

Сегодня привезли 2 пары, сандалии отличные, кожаные. Ребёнок в восторге. Ждём открытие поездок на море))

Kapika ботинки 52229ук-1
Безопасная доставка
14 мая 2020 16:46

Несмотря на ситуацию в Москве ботинки привезли быстро и передали бесконтактным способом. Все понравилось!

Kuoma финские валенки Путкиварси черный
отлично
KinderBoti 1 декабря 2019 14:17

Нам рекомендовали друзья данные валенки , очень теплые . Рекомендуем в любой мороз.

Kuoma финские валенки Путкиварси черный
отлично
KinderBoti 1 декабря 2019 14:17

Нам рекомендовали друзья данные валенки , очень теплые . Рекомендуем в любой мороз.



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Брендовая детская обувь в интернет-магазине Киндерботы – комфорт непосед при любых условиях!

Комфорт – это основной ориентир для родителей, для которых качество фирменной продукции должно соответствовать цене. В каталоге сайта Киндерботы представлены ведущие обувные бренды:

• Kuoma (Куома) и Tempo-Kids (Темпо-Кидс);

• Demar (Демар) и Minimen (Минимен);

• Kapika (Капика) и Totto (Тотто);

• Dandino (Дандино) и др. известные марки.

Все поставки детской обуви в интернет-магазин осуществляются только от официальных представителей. Обратите внимание на разделы сопутствующих товаров, где презентованы популярные производители: Mike&Mar (Мике Мар), Conte-Kids (Конте Кидс), VisaVis (Визави)... Мы тщательно отбираем в каталог детское белье, халатики и пижамы, чулочно-носочные изделия и востребованные у деток и их родителей мешки для сменной обуви.

Наш приоритет – безупречное качество и конкурентная стоимость!

Более 7 лет мы работаем и развиваемся в мире, где «царит» интернет. Kinderboti.ru стал новой площадкой для удобных и приятных покупок онлайн:

  1. Мы любим и ценим клиентов – неустанно улучшаем качество всех сервисов и служб компании, которые обслуживают покупателей.
  2. У вас есть гарантия, что на любой онлайн вопрос ответ будет дан максимально быстро.
  3. Посетив наши городские магазины, вы получите исчерпывающую информацию по брендам и ценам. Специалисты расскажут вам о цветовой гамме обуви, преимуществах той или иной марки...
  4. Для посетителей всегда проводятся сезонные распродажи и акции.
  5. И все это в шаговой доступности от метро!
  6. Наш каталог детской обуви содержит более 1500 моделей.

Уверены, ваш малыш (или стильный подросток) обязательно оценит комфорт нашей продукции.

     
 
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Kids-Price.Ru - цены на детские товары, коляски, автомобильные детские кресла, одежду и обувь.
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