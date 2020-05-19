Брендовая детская обувь в интернет-магазине Киндерботы – комфорт непосед при любых условиях!

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3 700 Р 2 000 Р
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3 500 Р 3 000 Р
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3 200 Р 1 700 Р
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3 500 Р 3 000 Р
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400 Р 180 Р
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600 Р 250 Р
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600 Р 250 Р
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600 Р 250 Р
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600 Р 250 Р
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600 Р 370 Р
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1 900 Р 1 500 Р
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2 100 Р 1 900 Р
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4 800 Р 3 500 Р
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3 900 Р 3 500 Р
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• Demar (Демар) и Minimen (Минимен);
• Kapika (Капика) и Totto (Тотто);
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Все поставки детской обуви в интернет-магазин осуществляются только от официальных представителей. Обратите внимание на разделы сопутствующих товаров, где презентованы популярные производители: Mike&Mar (Мике Мар), Conte-Kids (Конте Кидс), VisaVis (Визави)... Мы тщательно отбираем в каталог детское белье, халатики и пижамы, чулочно-носочные изделия и востребованные у деток и их родителей мешки для сменной обуви.
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Уверены, ваш малыш (или стильный подросток) обязательно оценит комфорт нашей продукции.